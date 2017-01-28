Два человека погибли в канадской провинции Нью-Брансуик из-за последствий ледяного шторма. Они отравились угарным газом, передает ТАСС . Еще два пострадавших были госпитализированы. Власти призвали население не использовать генераторы, барбекю и открытый огонь в помещениях. Между тем почти 57 тысяч жителей здесь находятся без энергоснабжения. rg 4:52:00 CET