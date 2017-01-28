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28 Январь 2017 г.
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Два человека стали жертвами последствий ледяного шторма в Канаде
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Два человека погибли в канадской провинции Нью-Брансуик из-за последствий ледяного шторма. Они отравились угарным газом, передает ТАСС . Еще два пострадавших были госпитализированы. Власти призвали население не использовать генераторы, барбекю и открытый огонь в помещениях. Между тем почти 57 тысяч жителей здесь находятся без энергоснабжения.
rg 4:52:00 CET
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