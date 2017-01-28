Новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту Франк-Вальтера Штайнмайера, заявил, что единственным условием отмены санкций против России является выполнение минских соглашений. Главным условием отмены санкций Евросоюза в отношении России является успех мирного.... rbc 13:43:00 CET