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28 Январь 2017 г.

Преемник Штайнмайера заявил о привязке санкций к успеху минского процесса

Новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту Франк-Вальтера Штайнмайера, заявил, что единственным условием отмены санкций против России является выполнение минских соглашений. Главным условием отмены санкций Евросоюза в отношении России является успех мирного....

rbc 13:43:00 CET

Глава МИД ФРГ исключил досрочную отмену санкций против РФ 28.01.2017

deutschewelle-ru 13:49:00 CET

Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

newsru 15:14:00 CET

Глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль подчеркнул, что Германия и Франция будут отстаивать консолидированную позицию по этому вопросу в ЕС

trud 15:50:00 CET

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