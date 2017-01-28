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28 Январь 2017 г.
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Преемник Штайнмайера заявил о привязке санкций к успеху минского процесса
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Новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который сменил на этом посту Франк-Вальтера Штайнмайера, заявил, что единственным условием отмены санкций против России является выполнение минских соглашений. Главным условием отмены санкций Евросоюза в отношении России является успех мирного....
rbc 13:43:00 CET
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