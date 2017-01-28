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28 Январь 2017 г.

Умерла американская актриса Барбара Хейл

Умерла известная по роли секретарши Деллы Стрит в голливудском телесериале 1950-х 1960-х годов Перри Мейсон американская актриса ​Барбара Хейл. Об этом со ссылкой на сына артистки, актера Уильяма Кэтта газета The Los Angeles Times. Хейл было 94 года. сообщает По информации Кэтта, из жизни артистка ушла в минувший четверг, 26 января.

rbc 8:40:00 CET

Скончалась американская актриса Барбара Хейл

rg 4:52:00 CET

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