Умерла известная по роли секретарши Деллы Стрит в голливудском телесериале 1950-х 1960-х годов Перри Мейсон американская актриса ​Барбара Хейл. Об этом со ссылкой на сына артистки, актера Уильяма Кэтта газета The Los Angeles Times. Хейл было 94 года. сообщает По информации Кэтта, из жизни артистка ушла в минувший четверг, 26 января. rbc 8:40:00 CET