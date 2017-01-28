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28 Январь 2017 г.
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Умерла американская актриса Барбара Хейл
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Умерла известная по роли секретарши Деллы Стрит в голливудском телесериале 1950-х 1960-х годов Перри Мейсон американская актриса Барбара Хейл. Об этом со ссылкой на сына артистки, актера Уильяма Кэтта газета The Los Angeles Times. Хейл было 94 года. сообщает По информации Кэтта, из жизни артистка ушла в минувший четверг, 26 января.
rbc 8:40:00 CET
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