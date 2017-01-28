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28 Январь 2017 г.
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Дворкович назвал «близким» решение о возобновлении авиасообщения с Каиром
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Решение о возобновлении полетов в Каир может быть принято в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, пишет Я времени называть не буду, но думаю, что по Каиру решение близко, приводит агентство его слова. Вопрос о сроках открытия полетов из России в Хургаду....
rbc 13:10:00 CET
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