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28 Январь 2017 г.
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Автомобиль сбил бригаду рабочих на остановке в центре Москвы
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В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта, на которой расчищали снег рабочие. Погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. Инцидент произошел в 4:20 на Кутузовском проспекте на остановке перед Новоарбатским мостом в сторону центра города.
rbc 4:03:00 CET
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