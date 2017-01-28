В Москве автомобиль въехал на остановку общественного транспорта, на которой расчищали снег рабочие. Погиб один человек, четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. Инцидент произошел в 4:20 на Кутузовском проспекте на остановке перед Новоарбатским мостом в сторону центра города. rbc 4:03:00 CET