Первый заместитель председателя партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко проходит лечение из-за отравления ртутью. Об этом сообщает украинское издание LB.ua со ссылкой на источники. Отравление Кононенко обнаружилось перед Новым годом, сообщает LB.ua. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз, говорится в материале. rbc 3:26:00 CET