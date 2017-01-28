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28 Январь 2017 г.

СМИ узнали об отравлении зампреда «Блока Петра Порошенко»

Первый заместитель председателя партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко проходит лечение из-за отравления ртутью. Об этом сообщает украинское издание LB.ua со ссылкой на источники. Отравление Кононенко обнаружилось перед Новым годом, сообщает LB.ua. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз, говорится в материале.

rbc 3:26:00 CET

В "Блоке Порошенко" подтвердили отравление Кононенко ртутью: он проходит детокс-программу без отрыва от работы

interfax-ua-ru 5:24:00 CET

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