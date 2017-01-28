Специалисты, занимающиеся расследованием крушения Ту-154 под Сочи, установили, что все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. При этом по итогам взрывотехнической экспертизы были опровергнуты версии о взрыве на борту или обстреле лайнера с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа. ntv 8:52:00 CET