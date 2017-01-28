Main Menu

News language and date

Analysis over time

28 Январь 2017 г.

СМИ: эксперты определили причину крушения Ту-154 под Сочи

Специалисты, занимающиеся расследованием крушения Ту-154 под Сочи, установили, что все системы самолета исправно работали до столкновения с водой. При этом по итогам взрывотехнической экспертизы были опровергнуты версии о взрыве на борту или обстреле лайнера с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа.

ntv 8:52:00 CET

«Коммерсант»: эксперты назвали причины крушения крушения Ту-154

novayagazeta 6:05:00 CET

Эксперты назвали ошибки экипажа единственной версией гибели Ту-154 Минобороны

polit 9:46:00 CET

Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154

azh 9:28:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Sergei Shoigu (2)

Елизавета Глинка (3)

Елизавету Глинку (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.