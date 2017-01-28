В Петербурге полицейский получил ранение при задержании участников массовой драки. Инцидент произошел в ночь на 28 января. В правоохранительные органы поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у музея Новороссии на улице Декабристов. Увидев полицейских, прибывших на место ЧП, участники драки скрылись в подвале. ntv 15:00:00 CET