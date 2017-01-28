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28 Январь 2017 г.
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Полицейского подстрелили при штурме "музея Новороссии" в Петербурге
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В Петербурге полицейский получил ранение при задержании участников массовой драки. Инцидент произошел в ночь на 28 января. В правоохранительные органы поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у музея Новороссии на улице Декабристов. Увидев полицейских, прибывших на место ЧП, участники драки скрылись в подвале.
ntv 15:00:00 CET
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