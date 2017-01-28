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28 Январь 2017 г.

Полицейского подстрелили при штурме "музея Новороссии" в Петербурге

В Петербурге полицейский получил ранение при задержании участников массовой драки. Инцидент произошел в ночь на 28 января. В правоохранительные органы поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у музея Новороссии на улице Декабристов. Увидев полицейских, прибывших на место ЧП, участники драки скрылись в подвале.

ntv 15:00:00 CET

В Петербурге штурмом взяли "музей Новороссии", ранен полицейский

obozrevatel 15:07:00 CET

В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции

fontanka 11:03:00 CET

Питерского полицейского ранили при штурме "музея Новороссии"

vesti 12:16:00 CET

В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии"

telegraf-by 20:29:00 CET

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