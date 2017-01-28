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28 Январь 2017 г.

Медики назвали причину смерти первого главы ЛНР Болотова

Соратник Валерия Болотова заявил, что врачи определили причину смерти первого руководителя ЛНР. По словам главы информационного центра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика, официальной версией смерти Болотова является острая сердечная недостаточность. Также Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в Москве или Подмосковье.

ntv 11:57:00 CET

СМИ узнали причину смерти первого главы ЛНР Валерия Болотова

fontanka 14:35:00 CET

В Подмосковье скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов

km 0:05:00 CET

Бывшего главу ЛНР Болотова похоронят под Москвой

telegraf-by 15:51:00 CET

Названа причина смерти первого главы ЛНР Болотова

newsru 12:13:00 CET

Первый глава ЛНР Валерий Болотов умер в Москве

izvestia-ru 5:35:00 CET

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