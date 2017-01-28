Соратник Валерия Болотова заявил, что врачи определили причину смерти первого руководителя ЛНР. По словам главы информационного центра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика, официальной версией смерти Болотова является острая сердечная недостаточность. Также Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в Москве или Подмосковье. ntv 11:57:00 CET