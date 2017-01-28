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28 Январь 2017 г.
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Медики назвали причину смерти первого главы ЛНР Болотова
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Соратник Валерия Болотова заявил, что врачи определили причину смерти первого руководителя ЛНР. По словам главы информационного центра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика, официальной версией смерти Болотова является острая сердечная недостаточность. Также Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в Москве или Подмосковье.
ntv 11:57:00 CET
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