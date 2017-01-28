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28 Январь 2017 г.

Упавших на рельсы в метро мать с ребенком эвакуировал вертолет

В пресс-службе УВД по московскому метро сообщили, что женщина с ребенком упали на рельсы на станции Молодежная из-за инцидента с пассажиром. УВД по московскому метро сообщили ТАСС , что женщина получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. 7-летний ребенок пострадал меньше, так как упал сверху женщины.

ntv 11:57:00 CET

Женщина, прыгнувшая под поезд в метро, пыталась убить свою 11-летнюю дочь

kp 16:11:00 CET

На упавшую на рельсы в метро Москвы женщину завели дело

izvestia-ru 20:39:00 CET

В Москве на станции метро «Молодежная» на рельсы упали женщина и ребенок

rbc 11:29:00 CET

Упавшую на рельсы московского метро женщину заподозрили в намерении убить дочь

polit 15:03:00 CET

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