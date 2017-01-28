В пресс-службе УВД по московскому метро сообщили, что женщина с ребенком упали на рельсы на станции Молодежная из-за инцидента с пассажиром. УВД по московскому метро сообщили ТАСС , что женщина получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. 7-летний ребенок пострадал меньше, так как упал сверху женщины. ntv 11:57:00 CET