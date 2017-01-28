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28 Январь 2017 г.
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Упавших на рельсы в метро мать с ребенком эвакуировал вертолет
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В пресс-службе УВД по московскому метро сообщили, что женщина с ребенком упали на рельсы на станции Молодежная из-за инцидента с пассажиром. УВД по московскому метро сообщили ТАСС , что женщина получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. 7-летний ребенок пострадал меньше, так как упал сверху женщины.
ntv 11:57:00 CET
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