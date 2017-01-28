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28 Январь 2017 г.

Болт вернул золотую олимпийскую медаль, подчинившись требованию МОК

Ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной, из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. "Конечно неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета.

newsru 9:12:00 CET

02:00 Усэйн Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр-2008 corner

fedpress 0:13:00 CET

Усейн Болт вернул золотую медаль Олимпийских игр

day 5:59:00 CET

Усэйн Болт вернул медаль Олимпиады-2008

rg 4:52:00 CET

Король спринта Усейн Болт вернул олимпийскую медаль

inform 3:32:00 CET

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