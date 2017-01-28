Ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной, из-за положительного допинг-теста партнера по команде Несты Картера. "Конечно неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета. newsru 9:12:00 CET