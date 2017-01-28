|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
28 Январь 2017 г.
|
|
Норвегия заявила о попытке РФ повлиять на Нобелевский комитет
|
Служба безопасности полиции Норвегии PST утверждает, что в 2015 году Россия проводила спецоперацию с привлечением спецслужб, чтобы препятствовать награждению президента Украины Петра Порошенко Нобелевской премией мира. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.
ligakiev 9:41:00 CET
|
|
|