Служба безопасности полиции Норвегии PST утверждает, что в 2015 году Россия проводила спецоперацию с привлечением спецслужб, чтобы препятствовать награждению президента Украины Петра Порошенко Нобелевской премией мира. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK. ligakiev 9:41:00 CET