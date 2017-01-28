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28 Январь 2017 г.

Норвегия заявила о попытке РФ повлиять на Нобелевский комитет

Служба безопасности полиции Норвегии PST утверждает, что в 2015 году Россия проводила спецоперацию с привлечением спецслужб, чтобы препятствовать награждению президента Украины Петра Порошенко Нобелевской премией мира. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

ligakiev 9:41:00 CET

«Это была русская операция влияния». Норвежская разведка обвинила Россию в ведении информационной войны. При чем здесь Нобелевка и Порошенко

novayagazeta 16:08:00 CET

В Норвегии обвинили Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

lenta 5:03:00 CET

28.01.2017 08:30 : Норвежские спецслужбы обвиняют российских дипломатов во вмешательстве в работу Нобелевского комитета

echomsk 6:56:00 CET

«Нобелевская паранойя» вокруг России

polit 12:47:00 CET

В Норвегии расследуют вмешательство РФ в вопрос присуждения Нобелевской премии в 2015г

interfax-ua-ru 15:29:00 CET

В Норвегии заявили о попытках России повлиять на Нобелевский комитет

charter97 6:12:00 CET

Россия пыталась повлиять на Нобелевский комитет

belaruspartisan 7:29:00 CET

Норвегия рассказала о попытках России повлиять на Нобелевский комитет

novayagazeta 8:06:00 CET

Спецслужбы Норвегии заявили о попытках РФ повлиять на Нобелевский комитет

aif 4:14:00 CET

Россию обвинили во вмешательстве в работу Нобелевского комитета

kommersant 6:29:00 CET

В Норвегии обвинили Москву в попытке вмешаться в работу Нобелевского комитета

polit 8:15:00 CET

Нобелевский комитет обвиняет спецслужбы РФ во вмешательстве в его работу

mideast 8:05:00 CET

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