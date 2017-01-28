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28 Январь 2017 г.

Дональд Трамп раскритиковал газеты The New York Times и The Washington Post

. Президент США Дональд Трамп в Twitter выступил с резкой критикой в адрес двух американских газет — The New York Times (NYT) и The Washington Post. «Она (NYT) утверждала, что я проиграю праймериз и выборы — фейковые новости!» — пишет президент США. «Освещение моей работы этими двумя изданиями было....

kommersant 20:15:00 CET

Пушков призвал NYT извиниться за ложь о Трампе и Украине

vesti 18:03:00 CET

Трамп отругал The New York Times и The Washington Post за фальшивки

rg 19:16:00 CET

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