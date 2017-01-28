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28 Январь 2017 г.
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Дональд Трамп раскритиковал газеты The New York Times и The Washington Post
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. Президент США Дональд Трамп в Twitter выступил с резкой критикой в адрес двух американских газет — The New York Times (NYT) и The Washington Post. «Она (NYT) утверждала, что я проиграю праймериз и выборы — фейковые новости!» — пишет президент США. «Освещение моей работы этими двумя изданиями было....
kommersant 20:15:00 CET
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