ДУШАНБЕ, 28.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Учебный самолет канадских ВВС потерпел крушение в провинции Саскачеван. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «CTV News». Легкий самолет CT-156 Harvard II разбился около 10:30 пятницы по местному времени (примерно в 19:30 по Москве). Причина крушения пока не установлена. khovar 6:22:00 CET