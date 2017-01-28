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28 Январь 2017 г.
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Самолет канадских ВВС разбился во время тренировочного полета
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ДУШАНБЕ, 28.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Учебный самолет канадских ВВС потерпел крушение в провинции Саскачеван. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «CTV News». Легкий самолет CT-156 Harvard II разбился около 10:30 пятницы по местному времени (примерно в 19:30 по Москве). Причина крушения пока не установлена.
khovar 6:22:00 CET
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