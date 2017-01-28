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28 Январь 2017 г.

РФ проведет испытания новой противоракеты в ближайшие два-три года

Испытания новой противоракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут на полигоне Сары-Шаган в ближайшие два-три года. По данным « РИА Новости », об этом заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев в эфире «Эха Москвы».

izvestia-ru 11:35:00 CET

Минобороны рассказало о сроках испытания новой противоракеты

novayagazeta 10:36:00 CET

В Минобороны РФ назвали сроки испытания новой противоракеты

polit 12:02:00 CET

Тесты новой российской системы ПРО ближнего действия пройдут в ближайшие 2-3 года

ng 14:38:00 CET

Испытания новой российской ракеты для ПРО пройдут в ближайшие два-три года

life 10:38:00 CET

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