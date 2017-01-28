Испытания новой противоракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут на полигоне Сары-Шаган в ближайшие два-три года. По данным « РИА Новости », об этом заявил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев в эфире «Эха Москвы». izvestia-ru 11:35:00 CET