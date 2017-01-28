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28 Январь 2017 г.

Турция пригрозила Греции отменой миграционного договора о возврате беженцев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Турция может пересмотреть договор с Грецией о возврате нелегальных иммигрантов после решения греческого суда, отказавшего экстрадировать турецких военных, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "В настоящий момент мы обдумываем наши дальнейшие действия.

interfax-ru 4:52:00 CET

Турция угрожает отказаться от договора с Евросоюзом о мигрантах

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