Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящему в чешской Остраве. Другой россиянин Михаил Коляда завоевал бронзу. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В субботу, 28 января, спортсмены представляли произвольную программу. fontanka 22:43:00 CET