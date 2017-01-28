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28 Январь 2017 г.
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Россияне Ковтун и Коляда выиграли серебро и бронзу ЧЕ по фигурному катанию
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Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящему в чешской Остраве. Другой россиянин Михаил Коляда завоевал бронзу. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В субботу, 28 января, спортсмены представляли произвольную программу.
fontanka 22:43:00 CET
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