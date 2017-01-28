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28 Январь 2017 г.

Россияне Ковтун и Коляда выиграли серебро и бронзу ЧЕ по фигурному катанию

Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящему в чешской Остраве. Другой россиянин Михаил Коляда завоевал бронзу. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В субботу, 28 января, спортсмены представляли произвольную программу.

fontanka 22:43:00 CET

Фигуристы Ковтун и Коляда среди лидеров Евро-2017

vesti 9:01:00 CET

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