Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что временно оккупированной территорией является Украина, а не Крым, как указано в названии департамента украинской прокуратуры, сообщает РИА Новости. Уголовное дело о госизмене ведется в отношении меня на Украине исключительно по политическим мотивам, сказала парламентарий. fontanka 19:40:00 CET