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28 Январь 2017 г.
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Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что временно оккупированной территорией является Украина, а не Крым, как указано в названии департамента украинской прокуратуры, сообщает РИА Новости. Уголовное дело о госизмене ведется в отношении меня на Украине исключительно по политическим мотивам, сказала парламентарий.
fontanka 19:40:00 CET
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