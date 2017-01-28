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28 Январь 2017 г.

Поклонская назвала Украину «временно оккупированной территорией»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что временно оккупированной территорией является Украина, а не Крым, как указано в названии департамента украинской прокуратуры, сообщает РИА Новости. Уголовное дело о госизмене ведется в отношении меня на Украине исключительно по политическим мотивам, сказала парламентарий.

fontanka 19:40:00 CET

Киев начал спецрасследование против Поклонской

vesti 16:24:00 CET

Поклонская назвала Украину "временно оккупированной территорией"

rg 19:16:00 CET

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