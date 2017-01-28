Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия Антонов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества в субботу, 28 января, передает ТАСС. Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". fontanka 16:37:00 CET