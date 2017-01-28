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28 Январь 2017 г.

Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов

Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия Антонов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он сказал в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества в субботу, 28 января, передает ТАСС. Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан".

fontanka 16:37:00 CET

Рогозин пригласил в Россию украинских авиаконструкторов

newsru 18:15:00 CET

Рогозин заявил о готовности РФ приютить украинских авиаконструкторов

ntv 16:31:00 CET

Россия готова принять и всем обеспечить украинских авиаконструкторов

ng 14:38:00 CET

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