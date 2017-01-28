Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января в Белгосфилармонии 28.01.2017, 12:39. Время прощания с народным артистом уточняется. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, сообщили в Белгосфилармонии. БелТА "Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется", - сказали там. charter97 10:45:00 CET Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем belaruspartisan 13:07:00 CET