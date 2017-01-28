Москва, 29 января - АиФ-Москва. Основатель группы британской хеви-метал группы Black Sabbath и ее ведущий гитарист Тони Айомми сообщил, что клавишник культового коллектива Джефф Николс скончался на 69-м году жизни, передает РИА Новости. Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. aif 23:33:00 CET