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28 Январь 2017 г.

Скончался клавишник Black Sabbath Джефф Николс

Москва, 29 января - АиФ-Москва. Основатель группы британской хеви-метал группы Black Sabbath и ее ведущий гитарист Тони Айомми сообщил, что клавишник культового коллектива Джефф Николс скончался на 69-м году жизни, передает РИА Новости. Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса.

aif 23:33:00 CET

Умер клавишник Black Sabbath

ntv 21:09:00 CET

Умер клавишник рок-группы Black Sabbath Джефф Николс

ng 21:16:00 CET

Умер клавишник Black Sabbath Джефф Николс

kommersant 20:46:00 CET

Умер клавишник Black Sabbath Джефф Николс

lenta 21:05:00 CET

Клавишник Black Sabbath Джефф Николс умер в возрасте 68 лет

izvestia-ru 23:39:00 CET

Скончался клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс

kp 21:27:00 CET

85 Скончался музыкант группы Black Sabbath Джефф Николс

rosbalt 23:49:00 CET

Умер клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс

fontanka 20:41:00 CET

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