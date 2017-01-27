Сутки в АТО: погибли двое военных На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия накрыли огнем Широкино, а из 122-миллиметровой – Талаковку. Из минометов разных калибров велся огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новогригоровку, Гнутово и Павлополь. telegraf-by 8:20:00 CET Боевики за сутки 63 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли – штаб interfax-ua-ru 6:36:00 CET