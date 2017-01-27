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27 Январь 2017 г.
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Сутки в АТО: погибли двое военных
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На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия накрыли огнем Широкино, а из 122-миллиметровой – Талаковку. Из минометов разных калибров велся огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новогригоровку, Гнутово и Павлополь.
telegraf-by 8:20:00 CET
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