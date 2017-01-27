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27 Январь 2017 г.

Минтруда пересмотрит минимальный страховой стаж для некоторых белорусов

В Беларуси для некоторых категорий граждан могут пересмотреть требования минимального страхового стажа для получения трудовой пенсии. Об этом 27.01.2017 года заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время круглого стола в парламенте, который был посвящен состоянию и перспективах пенсионной системы.

telegraf-by 15:05:00 CET

Минтруда: Работающие на себя не имеют права на нормальную пенсию

charter97 10:29:00 CET

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