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27 Январь 2017 г.
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Минтруда пересмотрит минимальный страховой стаж для некоторых белорусов
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В Беларуси для некоторых категорий граждан могут пересмотреть требования минимального страхового стажа для получения трудовой пенсии. Об этом 27.01.2017 года заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время круглого стола в парламенте, который был посвящен состоянию и перспективах пенсионной системы.
telegraf-by 15:05:00 CET
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