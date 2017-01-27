В Беларуси для некоторых категорий граждан могут пересмотреть требования минимального страхового стажа для получения трудовой пенсии. Об этом 27.01.2017 года заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время круглого стола в парламенте, который был посвящен состоянию и перспективах пенсионной системы. telegraf-by 15:05:00 CET