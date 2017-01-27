Покидающий пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россию воспринимают как «серьезного игрока», но времена Ялтинской конференции прошли и военной мощи недостаточно, чтобы играть влиятельную роль в международном сообществе. По его словам, одной из причин начала российской.... riw 11:50:00 CET