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27 Январь 2017 г.

Штайнмайер: Россию воспринимают как серьезного военного и политического игрока

Покидающий пост главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россию воспринимают как «серьезного игрока», но времена Ялтинской конференции прошли и военной мощи недостаточно, чтобы играть влиятельную роль в международном сообществе. По его словам, одной из причин начала российской....

riw 11:50:00 CET

Штайнмайер назвал усилия России и Турции по Сирии промежуточным этапом

lenta 5:53:00 CET

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