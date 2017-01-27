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27 Январь 2017 г.
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Размер страховой пенсии вырастет на 2,1%
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Совокупный реальный размер страховой пенсии в 2017 году вырастет на 2,1%. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщается на сайте ведомства. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,4%.
regions 13:19:00 CET
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