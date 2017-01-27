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27 Январь 2017 г.
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"Гражданин Навральный": тайная бухгалтерия борца с российской коррупцией
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В российском Интернете развернулась битва титанов. Генералы диванных армий выходят на тропу войны. Дизайнер всея Руси Артемий Лебедев против предводителя миньонов Алексея Навального. Артемий Лебедев : Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего. Он обычный гражданский активист-популист.
ntv 11:07:00 CET
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