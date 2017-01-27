В российском Интернете развернулась битва титанов. Генералы диванных армий выходят на тропу войны. Дизайнер всея Руси Артемий Лебедев против предводителя миньонов Алексея Навального. Артемий Лебедев : Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего. Он обычный гражданский активист-популист. ntv 11:07:00 CET