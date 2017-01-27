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27 Январь 2017 г.
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Глава King Servers отверг обвинения в причастности к хакерскому скандалу
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Глава хостинга King Servers Владимир Фоменко заявил, что его компания никогда не арендовала серверы у компаний, связанных с основателем Chronopay Павлом Врублевским, Оборудование с 2012 года мы свое покупаем и ни у кого не арендуем, а размещаем на голландской площадке у голландской компании. Как там Врублевский задействован вообще не в курсе.
novayagazeta 19:04:00 CET
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