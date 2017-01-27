Полицейские доставили актрису Мишу Бартон в одну из больниц Лос-Анджелеса для оценки ее психического состояния после того, как соседи артистки пожаловались на ее неадекватное поведение. Об этом сообщает TMZ. По информации портала, Бартон залезла на забор своего дома в западном районе Голливуда и бессвязно говорила о надвигающемся конце света. lenta 9:33:00 CET