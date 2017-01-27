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27 Январь 2017 г.

Звезду сериала «Одинокие сердца» госпитализировали после ее неадекватной выходки

Полицейские доставили актрису Мишу Бартон в одну из больниц Лос-Анджелеса для оценки ее психического состояния после того, как соседи артистки пожаловались на ее неадекватное поведение. Об этом сообщает TMZ. По информации портала, Бартон залезла на забор своего дома в западном районе Голливуда и бессвязно говорила о надвигающемся конце света.

lenta 9:33:00 CET

Актрису Мишу Бартон положили в психбольницу‍ из-за странного поведения на улице

life 7:51:00 CET

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