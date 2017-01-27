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27 Январь 2017 г.
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Звезду сериала «Одинокие сердца» госпитализировали после ее неадекватной выходки
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Полицейские доставили актрису Мишу Бартон в одну из больниц Лос-Анджелеса для оценки ее психического состояния после того, как соседи артистки пожаловались на ее неадекватное поведение. Об этом сообщает TMZ. По информации портала, Бартон залезла на забор своего дома в западном районе Голливуда и бессвязно говорила о надвигающемся конце света.
lenta 9:33:00 CET
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