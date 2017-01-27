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27 Январь 2017 г.
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Россиянки завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону
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Россиянки Светлана Слепцова и Ирина Старых завоевали серебряную и бронзовую медали в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Слепцова не допустила промахов на двух огневых рубежах, преодолев дистанцию 7,5 километра за 21 минуту и 29,3 секунды.
lenta 15:07:00 CET
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