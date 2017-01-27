Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Январь 2017 г.

Россиянки завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону

Россиянки Светлана Слепцова и Ирина Старых завоевали серебряную и бронзовую медали в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в польском городе Душники-Здруй. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Слепцова не допустила промахов на двух огневых рубежах, преодолев дистанцию 7,5 километра за 21 минуту и 29,3 секунды.

lenta 15:07:00 CET

Слепцова и Старых стали призерами спринта на чемпионате Европы по биатлону в Польше

tatar-inform 18:20:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Svetlana Sleptsova (3)

Ирина Старых (3)

Юлия Джима (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.