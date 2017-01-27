Начало минувшей недели выдалось позитивным для российской валюты. На фоне глобального ослабления американской валюты в мире ее курс в России приблизился в среду к уровню 59 руб./$. Однако укрепление национальной валюты не в интересах российского бюджета, поэтому в среду вечером Минфин сообщил о планах начать в феврале валютные интервенции. kommersant 19:24:00 CET