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27 Январь 2017 г.
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Как будет вести себя рубль 30 января - 03 февраля
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Начало минувшей недели выдалось позитивным для российской валюты. На фоне глобального ослабления американской валюты в мире ее курс в России приблизился в среду к уровню 59 руб./$. Однако укрепление национальной валюты не в интересах российского бюджета, поэтому в среду вечером Минфин сообщил о планах начать в феврале валютные интервенции.
kommersant 19:24:00 CET
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