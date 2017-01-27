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27 Январь 2017 г.

Как будет вести себя рубль 30 января - 03 февраля

Начало минувшей недели выдалось позитивным для российской валюты. На фоне глобального ослабления американской валюты в мире ее курс в России приблизился в среду к уровню 59 руб./$. Однако укрепление национальной валюты не в интересах российского бюджета, поэтому в среду вечером Минфин сообщил о планах начать в феврале валютные интервенции.

kommersant 19:24:00 CET

Рубль не дотерпел до февраля

gazeta-ru 4:52:00 CET

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