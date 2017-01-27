Генеральный прокурор Жакип Асанов назвал уголовный процесс самой чувствительной сферой, которая нуждается в серьезных изменениях. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства, передает Kazpravda.kz. Он также подчеркнул, что необходимо сделать уголовный процесс.... kazpravda 8:30:00 CET