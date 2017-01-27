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27 Январь 2017 г.

Генпрокуратура РК намерена "переориентировать" уголовный процесс на общество

Генеральный прокурор Жакип Асанов назвал уголовный процесс самой чувствительной сферой, которая нуждается в серьезных изменениях. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства, передает Kazpravda.kz. Он также подчеркнул, что необходимо сделать уголовный процесс....

kazpravda 8:30:00 CET

Упростить уголовный процесс предложили в Генпрокуратуре РК

inform 7:19:00 CET

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