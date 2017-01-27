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27 Январь 2017 г.

Mediafax: экс-президент Румынии подал в суд на президента Молдавии

БУХАРЕСТ, 27 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску подал в суд на президента Молдавии Игоря Додона за то, что он "самоуправно" лишил его молдавского гражданства. Об этом сообщил агентству Mediafax адвокат бывшего главы румынского государства Андрей Бивол, который....

itartass_ru 5:16:00 CET

Бэсеску подал в суд на Додона за лишение молдавского гражданства

vz 1:09:00 CET

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