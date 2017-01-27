КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Россия заботится о жителях Крыма гораздо больше, чем о своих гражданах печется Украина. Такое мнение высказал житель Змиевского района Харьковской области по имени Михаил, дозвонившийся в прямой эфир телепередачи "Субъективные итоги дня" с журналистом Дмитрием Гордоном на украинском телеканале NewsOne. itartass_ru 12:54:00 CET