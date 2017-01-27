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27 Январь 2017 г.

Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Россия заботится о жителях Крыма гораздо больше, чем о своих гражданах печется Украина. Такое мнение высказал житель Змиевского района Харьковской области по имени Михаил, дозвонившийся в прямой эфир телепередачи "Субъективные итоги дня" с журналистом Дмитрием Гордоном на украинском телеканале NewsOne.

itartass_ru 12:54:00 CET

Дозвонившийся в эфир украинского ТВ зритель рассказал о завидной жизни в Крыму

lenta 9:33:00 CET

Дозвонившийся на ТВ украинец рассказал о заботе России о жителях Крыма

vz 10:23:00 CET

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