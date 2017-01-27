|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
27 Январь 2017 г.
|
|
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
|
ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие. С таким утверждением на этой неделе выступил глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ), генерал ВВС Джон Хайтен, сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.
itartass_ru 5:57:00 CET
|
|
|