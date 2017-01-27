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27 Январь 2017 г.

Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие. С таким утверждением на этой неделе выступил глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ), генерал ВВС Джон Хайтен, сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

itartass_ru 5:57:00 CET

Как в "Звездных войнах": генерал США боится, что РФ будет стрелять лазером по спутникам

vesti 3:53:00 CET

Американский генерал сообщил о создании в России оружия против спутников

ntv 7:33:00 CET

Генерал ВВС США обвинил РФ в разработке лазерного оружия против спутников

km 15:55:00 CET

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