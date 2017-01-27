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27 Январь 2017 г.
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Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза
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Магазины Zara могут вскоре лишиться части товаров на полках, так как часть продукции ретейлера не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Компании нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
fontanka 13:38:00 CET
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