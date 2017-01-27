Main Menu

News language and date

Analysis over time

27 Январь 2017 г.

Магазины Zara могут лишиться части товаров из-за Таможенного союза

Магазины Zara могут вскоре лишиться части товаров на полках, так как часть продукции ретейлера не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Компании нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

fontanka 13:38:00 CET

Минпромторг пригрозил Zara ограничением продажи товаров

vedomosti 14:49:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Turkey (8)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Виктор Евтухов (1)

Светлана Романов (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.