Магазины Zara могут вскоре лишиться части товаров на полках, так как часть продукции ретейлера не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Компании нужно или устранить нарушения, или убрать товары с полок, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. fontanka 13:38:00 CET