27.01.2017, 16:44 "Антифашисты-сквоттеры" самовольно вселились в роскошный особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко. Об этом сообщает The Daily Mail , указывая, что захват частного имущества произошел в начале этой недели, передает Речь идет об особняке 1825 года на 102 Eaton Square,.... charter97 15:04:00 CET