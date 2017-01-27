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27 Январь 2017 г.

Из лондонского дома российского олигарха хотят сделать приют для бомжей

27.01.2017, 16:44 "Антифашисты-сквоттеры" самовольно вселились в роскошный особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко. Об этом сообщает The Daily Mail , указывая, что захват частного имущества произошел в начале этой недели, передает Речь идет об особняке 1825 года на 102 Eaton Square,....

charter97 15:04:00 CET

В дом российского миллиардера в Лондоне вселились бездомные

belaruspartisan 8:32:00 CET

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