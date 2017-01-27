Москва, 26 января - АиФ-Москва. Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал, что кабмин разрабатывает документ по реинтеграции Крыма, передает Примерно полгода назад Киев подготовил документ с планом по возвращению Донбасса. В середине января план был утвержден. aif 5:00:00 CET