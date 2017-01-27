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27 Январь 2017 г.

Украина разрабатывает план по возвращению Крыма – СМИ

Москва, 26 января - АиФ-Москва. Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал, что кабмин разрабатывает документ по реинтеграции Крыма, передает Примерно полгода назад Киев подготовил документ с планом по возвращению Донбасса. В середине января план был утвержден.

aif 5:00:00 CET

"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма

itartass_ru 5:16:00 CET

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