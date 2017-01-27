Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков , не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от фракции КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источника, близкого к ГПУ. aif 12:04:00 CET