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27 Январь 2017 г.
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Кто такой Денис Вороненков, давший показания против Януковича?
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Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков , не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от фракции КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источника, близкого к ГПУ.
aif 12:04:00 CET
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