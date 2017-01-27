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27 Январь 2017 г.

Кто такой Денис Вороненков, давший показания против Януковича?

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков , не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от фракции КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источника, близкого к ГПУ.

aif 12:04:00 CET

КПРФ проверит информацию о помощи экс-депутата Вороненкова следствию в деле Януковича

vedomosti 8:49:00 CET

27.01.2017 08:01 : Показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича в Киеве дают российские экс-парламентарии

echomsk 6:38:00 CET

Экс-депутат Госдумы от КПРФ дал показания против Януковича

nakanune 7:06:00 CET

Сговор Путина и Януковича: в России займутся давшим показания ГПУ экс-депутатом Госдумы

obozrevatel 11:53:00 CET

Луценко объявил начало открытого суда над Януковичем - ВИДЕО

ura-inform 12:46:00 CET

Депутат Госдумы РФ «сдал» Януковича и переехал в Украину

charter97 14:33:00 CET

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