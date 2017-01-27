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27 Январь 2017 г.
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Россия и Таджикистан пришли к соглашению по полетам из Жуковского
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Москва, 27 января - АиФ-Москва. АиФ Представители России и Таджикистана пришли в соглашению по полетам из подмосковного аэропорта Жуковский, передает Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания Таджик Эйр получила разрешение на полеты из Жуковского, - рассказал замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.
aif 13:04:00 CET
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