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27 Январь 2017 г.

Россия и Таджикистан пришли к соглашению по полетам из Жуковского

Москва, 27 января - АиФ-Москва. АиФ Представители России и Таджикистана пришли в соглашению по полетам из подмосковного аэропорта Жуковский, передает Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания Таджик Эйр получила разрешение на полеты из Жуковского, - рассказал замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

aif 13:04:00 CET

27.01.2017 12:30 : Россия и Таджикистан договорились об отмене ограничений на полеты авиакомпании Сомон-Эйр

echomsk 11:31:00 CET

13:36 Самолеты таджикской компании Somon Air снова будут летать в Россию

rosbalt 12:31:00 CET

Таджикистан разрешил авиакомпании «Ямал» полеты из «Жуковского»

vedomosti 11:49:00 CET

Москва и Душанбе договорились возобновить полеты Somon Air в регионы РФ

kommersant 11:36:00 CET

Москва и Душанбе договорились возобновить полеты Somon Air в регионы РФ

kommersant 10:35:00 CET

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