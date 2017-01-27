Москва, 27 января - АиФ-Москва. АиФ Представители России и Таджикистана пришли в соглашению по полетам из подмосковного аэропорта Жуковский, передает Полеты из Жуковского будут происходить на условиях паритета, госкомпания Таджик Эйр получила разрешение на полеты из Жуковского, - рассказал замминистра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода. aif 13:04:00 CET