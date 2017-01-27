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27 Январь 2017 г.

Госдума вводит штрафы за опасное вождение  ar

Москва, 27 января - АиФ-Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за опасное вождение в размере пять тысяч рублей, передает В пояснительной записке говорится, что в прошлом году в ППД был введен термин опасное вождение. Это неоднократные действия водителя, которые могут повлечь аварийные ситуации.

aif 18:08:00 CET

Опасное вождение дошло до Госдумы

kommersant 16:19:00 CET

Госдума поддержала законопроект о штрафе за опасное вождение

lenta 17:31:00 CET

Госдума принялв в первом чтении закон о штрафах за опасное вождение

ntv 16:46:00 CET

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за опасное вождение

life 16:27:00 CET

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