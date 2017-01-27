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27 Январь 2017 г.
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Госдума вводит штрафы за опасное вождение
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Москва, 27 января - АиФ-Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за опасное вождение в размере пять тысяч рублей, передает В пояснительной записке говорится, что в прошлом году в ППД был введен термин опасное вождение. Это неоднократные действия водителя, которые могут повлечь аварийные ситуации.
aif 18:08:00 CET
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