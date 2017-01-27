Москва, 27 января - АиФ-Москва. Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за опасное вождение в размере пять тысяч рублей, передает В пояснительной записке говорится, что в прошлом году в ППД был введен термин опасное вождение. Это неоднократные действия водителя, которые могут повлечь аварийные ситуации. aif 18:08:00 CET