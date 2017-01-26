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26 Январь 2017 г.

Ветераны «АТО» захватили еще один участок железной дороги в Луганской области

Еще один участок железной дороги в Луганской области, по которому углем снабжается Счастьинская ТЭС, заблокирован бойцами украинских добровольческих батальонов – ветеранами «спецоперации». По сообщению телеканала 112 Украина , возле поселка Горское уже вторые сутки стоит поезд с пустыми вагонами,....

vz 20:08:00 CET

Ветераны АТО заблокировали еще один участок железной дороги в Луганской области

lenta 22:05:00 CET

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