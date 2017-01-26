Федерация тяжелой атлетики России решила отозвать свой иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на годовое отстранение, сообщает пресс-служба федерации в четверг. «Накануне исполком ФТАР принял решение об отзыве иска в CAS, который ФТАР подала в июле 2016 г. на решение исполкома IWF от 22.06. vedomosti 19:31:00 CET