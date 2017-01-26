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26 Январь 2017 г.

14:17 Минтранс: Тариф в системе «Платон» пока не подорожает, «повышение будет позже»

Тариф в системе Платон не будет повышен с 1 февраля. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих. Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно, поэтому такое повышение будет позже, отметил он.

rosbalt 12:18:00 CET

В Госдуме поддержали однократное изменение тарифа в системе "Платон"

rg 15:21:00 CET

Комитет Госдумы поддержал однократное повышение тарифа «Платона»

vedomosti 12:44:00 CET

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