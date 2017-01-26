Тариф в системе Платон не будет повышен с 1 февраля. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил первый замглавы Минтранса РФ Евгений Дитрих. Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно, поэтому такое повышение будет позже, отметил он. rosbalt 12:18:00 CET