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26 Январь 2017 г.
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СП «Ростеха» и «Полюса» выиграло право на крупнейшее месторождение золота
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Аукцион на освоение крупнейшего в России месторождения золота «Сухой Лог» выиграло совместное предприятие Саида Керимова и «Ростеха». Его соперником было предприятие структур ВТБ и Ибрагима Паланкоева «Золото Бодайбо» Совместное предприятие Ростеха и компании Полюс Саида Керимова СЛ Золото выиграло....
rbc 9:33:00 CET
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