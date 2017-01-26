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26 Январь 2017 г.

СП «Ростеха» и «Полюса» выиграло право на крупнейшее месторождение золота

Аукцион на освоение крупнейшего в России месторождения золота «Сухой Лог» выиграло совместное предприятие Саида Керимова и «Ростеха». Его соперником было предприятие структур ВТБ и Ибрагима Паланкоева «Золото Бодайбо» Совместное предприятие Ростеха и компании Полюс Саида Керимова СЛ Золото выиграло....

rbc 9:33:00 CET

Сухой Лог куплен совместным предприятием «Ростеха» и компании «Полюс»

i38 15:30:00 CET

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Dmitry Medvedev (1)

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