Аукцион на освоение крупнейшего в России месторождения золота «Сухой Лог» выиграло совместное предприятие Саида Керимова и «Ростеха». Его соперником было предприятие структур ВТБ и Ибрагима Паланкоева «Золото Бодайбо» Совместное предприятие Ростеха и компании Полюс Саида Керимова СЛ Золото выиграло.... rbc 9:33:00 CET