Американский актер, снявшийся в Трансформерах, Шайа Лабаф, арестован полицией в Нью-Йорке из-за своих действий на акции против Дональда Трампа. На настоящий момент актер уже покинул полицейский участок, New York Daily News. сообщает Актер присутствовал на акции He will not divide us (Ему нас не разобщить), в организации которой он принимал участие. rbc 11:11:00 CET