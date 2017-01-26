Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Январь 2017 г.

Миронов назвал бредом сообщения о ликвидации «Справедливой России»

Лидер Справедливой России Сергей Миронов опроверг сообщения о ликвидации партии, назвав их полным бредом. Об этом он заявил в интервью Все это не соответствует действительности, сказал Миронов, выразив уверенность, что партия через пять лет будет главной партией в стране и имеет самые позитивные перспективы.

rbc 10:41:00 CET

Миронов опроверг слухи о последних днях "Справедливой России": "Наша партия через пять лет будет главной в стране"

newsru 12:44:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Elena Mizulina (5)

Sergei Mironov (3)

Александра Агеева (4)

Ольга Епифанова (1)

Help about this topicOther Names

Fair Russia (2)

Novaïa Gazeta (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.