|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
26 Январь 2017 г.
|
|
Миронов назвал бредом сообщения о ликвидации «Справедливой России»
|
Лидер Справедливой России Сергей Миронов опроверг сообщения о ликвидации партии, назвав их полным бредом. Об этом он заявил в интервью Все это не соответствует действительности, сказал Миронов, выразив уверенность, что партия через пять лет будет главной партией в стране и имеет самые позитивные перспективы.
rbc 10:41:00 CET
|
|
|