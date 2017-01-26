Лидер Справедливой России Сергей Миронов опроверг сообщения о ликвидации партии, назвав их полным бредом. Об этом он заявил в интервью Все это не соответствует действительности, сказал Миронов, выразив уверенность, что партия через пять лет будет главной партией в стране и имеет самые позитивные перспективы. rbc 10:41:00 CET