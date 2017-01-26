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26 Январь 2017 г.
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Американский лыжник выжил после падения с 45-метровой высоты
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Дэвиду Страттону удалось заснять экшен-видео падения со скалы, которое едва не стоило ему жизни. Инцидент произошёл в горах штата Юта. Молодой парень спускался со склона на горных лыжах, но отклонился от курса и сорвался с обрыва. Пролетев 45 метров, лыжник-любитель благополучно приземлился на землю, передаёт "Дни.
life 14:34:00 CET
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