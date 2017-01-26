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26 Январь 2017 г.

Советник президента предложил ограничить в РФ интернет, как в Китае

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить в стране информационную безопасность — это ограничение интернета. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить.

izvestia-ru 16:53:00 CET

19:25 Идею Клименко ограничить Интернет в России приняли в штыки: Это катастрофа какая-то

rosbalt 17:37:00 CET

Советник президента Герман Клименко предложил ограничить в России интернет по примеру Китая

kp 17:40:00 CET

Советник Путина предложил ограничить интернет, как в Китае

trud 17:29:00 CET

Герман Клименко предложил ограничить в России интернет, как в Китае

vedomosti 15:45:00 CET

Клименко уточнил свое заявление о возможном ограничении интернета

novayagazeta 18:23:00 CET

В Кремле прокомментировали слова Клименко об ограничении Интернета

ntv 17:54:00 CET

Песков назвал слова Клименко об ограничении интернета частным мнением

rg 18:58:00 CET

Клименко допустил ограничение интернета в России

polit 16:01:00 CET

Советник Путина предложил ограничить Интернет в России

korrespondent 16:19:00 CET

Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по китайской модели

fontanka 16:34:00 CET

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