Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить в стране информационную безопасность — это ограничение интернета. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. izvestia-ru 16:53:00 CET