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26 Январь 2017 г.
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Советник президента предложил ограничить в РФ интернет, как в Китае
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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить в стране информационную безопасность — это ограничение интернета. «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить.
izvestia-ru 16:53:00 CET
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