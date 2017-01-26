МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 2 тысяч ДТП зафиксировано за минувшие сутки в Москве, в них пострадали 30 человек и один человек погиб. Накануне в столице было зафиксировано 827 ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. "За минувшие сутки на дорогах Москвы зарегистрировано 1940 ДТП с материальным ущербом. itartass_ru 7:17:00 CET