Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примирились после скандала вокруг дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Политик и глава ФЕОР пообщались в ходе осмотра организованной в нижней палате парламента выставки "Достояние России. itartass_ru 10:26:00 CET Толстой и глава ФЕОР разрешили конфликт после слов о черте оседлости vz 10:35:00 CET

Countries Places Related People Aleksandr Boroda (2) Госдумы Петр Толстой (2) Петра Толстого (1) Гарри Корен (1) Other Names Alerts