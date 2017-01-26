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26 Январь 2017 г.

Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода примирились после скандала вокруг дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Политик и глава ФЕОР пообщались в ходе осмотра организованной в нижней палате парламента выставки "Достояние России.

itartass_ru 10:26:00 CET

Толстой и глава ФЕОР разрешили конфликт после слов о черте оседлости

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